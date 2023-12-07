Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αρχίζουν ξανά τα δρομολόγια του Οδοντωτού

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train

Αρχίζουν ξανά τα δρομολόγια του Οδοντωτού

Επανέρχονται από αύριο, Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, κανονικά τα δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου, στη γραμμή Διακοπτό- Καλάβρυτα- Διακοπτό, κατόπιν αποκατάστασης της γραμμής από το Διαχειριστή Υποδομής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train εκτελούνται τα δρομολόγια:

1330 (Διακοπτό- Καλάβρυτα), ώρα αναχώρησης 09:52

1331 (Καλάβρυτα- Διακοπτό), ώρα αναχώρησης 11:04

1332 (Διακοπτό- Καλάβρυτα), ώρα αναχώρησης 12:17

1333 (Καλάβρυτα- Διακοπτό), ώρα αναχώρησης 13:37

1336 (Διακοπτό- Καλάβρυτα), ώρα αναχώρησης 15:07

1337 (Καλάβρυτα- Διακοπτό), ώρα αναχώρησης 16:25

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τρένο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark