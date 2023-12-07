Αρχίζουν ξανά τα δρομολόγια του Οδοντωτού

Επανέρχονται από αύριο, Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, κανονικά τα δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου, στη γραμμή Διακοπτό- Καλάβρυτα- Διακοπτό, κατόπιν αποκατάστασης της γραμμής από το Διαχειριστή Υποδομής.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train εκτελούνται τα δρομολόγια:
1330 (Διακοπτό- Καλάβρυτα), ώρα αναχώρησης 09:52
1331 (Καλάβρυτα- Διακοπτό), ώρα αναχώρησης 11:04
1332 (Διακοπτό- Καλάβρυτα), ώρα αναχώρησης 12:17
1333 (Καλάβρυτα- Διακοπτό), ώρα αναχώρησης 13:37
1336 (Διακοπτό- Καλάβρυτα), ώρα αναχώρησης 15:07
1337 (Καλάβρυτα- Διακοπτό), ώρα αναχώρησης 16:25
