Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ένας άνδρας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, επί της οδού Δηλιγιάννη, στην Αθήνα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, επί της οδού Δηλιγιάννη, στην #Αθήνα. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 7, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.