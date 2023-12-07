Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ένας άνδρας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, επί της οδού Δηλιγιάννη, στην Αθήνα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Πηγή: skai.gr
