Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Πυροσβεστική

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ένας άνδρας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, επί της οδού Δηλιγιάννη, στην Αθήνα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Αθήνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark