Σκυλακάκης: Ο ΔΕΔΔΗΕ θα μετράει κάθε μήνα την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος

Την καταμέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, κάθε μήνα, για όλες τις κατηγορίες ρολογιών, από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), εξήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης.

Ειδικότερα, εξήγησε πως αυτή η πρακτική θα εφαρμοστεί από τους πρώτους μήνες του 2024. Ο ΔΕΔΔΗΕ «…έχει το προσωπικό για καταμέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κάθε μήνα και υπάρχει λόγος που το κάνουμε. Κατά αυτό τον τρόπο, θα μειώσουμε τις ρευματοκλοπές» δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κ. Σκυλακάκης, υπογραμμίζοντας πως έχει τη διαβεβαίωση του ΔΕΔΔΗΕ για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας.

Αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα τιμολόγια, τόνισε πως με το παρόν σύστημα, τα συνολικά διαθέσιμα τιμολόγια που προσφέρουν οι πάροχοι υπερβαίνουν τα 130. «Με βάση την Ευρωπαϊκή οδηγία είμαστε υποχρεωμένοι να αφήνουμε τους παρόχους ελεύθερους να κάνουν εμπορική πολιτική. Δηλαδή, να έχουν αυτά τα 130 και πλέον διαφορετικά τιμολόγια… Και η ΡΑΑΕΥ μας πρότεινε να τα εντάξουμε σε τρεις κατηγορίες» επισήμανε ο κ. Σκυλακάκης.

Επί της ουσίας, όπως εξήγησε, δεν αλλάζει ο αριθμός των τιμολογίων, αλλά το πώς κατηγοριοποιούνται και το γεγονός ότι προστέθηκε η χρωματική σήμανση για τη διευκόλυνση των καταναλωτών. Στην πράξη, μπλε είναι τα σταθερά τιμολόγια, κίτρινα τα κυμαινόμενα, πορτοκαλί τα δυναμικά, και σε αυτά προστέθηκε από την Πολιτεία το πράσινο, ειδικό τιμολόγιο, στο πλαίσιο του οποίου η τιμή χρέωσης kWh, από 1.1.2024, θα ανακοινώνεται την 1η ημέρα κάθε μήνα στην ιστοσελίδα του παρόχου και θα κοινοποιείται στην ΡΑΑΕΥ. Η εν λόγω τιμή θα είναι «κλειδωμένη» για ολόκληρο τον μήνα, με πάγιο που δεν θα ξεπερνά τα 5 ευρώ.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Το μεγάλο πρόβλημα για τους καταναλωτές είναι ότι με βάση αυτά τα 130 τιμολόγια δεν ήξεραν την πραγματική τιμή του ρεύματος. Εδώ, λοιπόν, είπαμε ότι ένα τιμολόγιο το καθιερώνουμε εμείς, είναι το πράσινο και σε αυτό η τιμή θα είναι μία. Για να μπορούν να βλέπουν οι καταναλωτές ποιος είναι ο φθηνότερος πάροχος».

Και παρότι θα υπάρχει η δυνατότητα να αλλάζουν οι καταναλωτές πάροχο κάθε μήνα, χωρίς καμία κύρωση, εκτίμησε πως αυτή η αλλαγή δεν θα γίνεται στην πράξη, εξηγώντας το λόγο. «Οι αποκλίσεις θα είναι μικρές στις τιμές των παρόχων (π.χ 1-2 ευρώ, διότι θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμός). Όσο, λοιπόν, οι αποκλίσεις είναι μικρές, δεν χρειάζεται να αλλάξει ο καταναλωτής πάροχο» δήλωσε ο κ. Σκυλακάκης.

Σε ερώτηση αναφορικά με το ρόλο του κράτους για την προστασία του καταναλωτή απέναντι σε εταιρείες που προσπαθούν να τον ενημερώσουν ανάλογα με τα συμφέροντά τους, ο κ. Σκυλακάκης υπογράμμισε: «Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική αυτή την εποχή. Κάλεσε, μάλιστα, τους παρόχους και έκαναν μία κουβέντα και γύρω από τις ενημερώσεις που κάνουν… Εμένα τί με ενοχλεί; Δεν με ενοχλεί ότι υπάρχει πληροφόρηση, αυτή είναι η υποχρέωση των παρόχων. Με ενοχλεί αυτή η πληροφόρηση να γίνεται πρώτον επί φανταστικών τιμών… Γιατί όταν σε ενημερώνουν με βάση φανταστικές τιμές και όχι με βάση του τί προσφέρουν, τότε αυτό μπορεί να παραπλανήσει. Το δεύτερο που με ενοχλεί είναι να έρχεται κάποιος και αντί να ασχολείται με την τελική τιμή που είναι αυτή που ενδιαφέρει, να ασχολείται με τον τύπο με τον οποίο θα βγει η τελική τιμή, ο οποίος δεν έχει καμία σημασία, διότι στο τέλος της ημέρας ο τύπος οδηγεί σε μια τιμή, η οποία τιμή μπορεί να αλλάζει και ανά μήνα».

Απέδωσε τη σύγχυση που πάει να δημιουργηθεί στον κόσμο γύρω από τα νέα τιμολόγια, στο γεγονός ότι κάποιοι πάροχοι ενοχλούνται από τον ανταγωνισμό. «Η σύγχυση μπορεί να είναι και μια στρατηγική» είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, τονίζοντας: «…Ο κόσμος μια χαρά θα καταλάβει, αρκεί να σταματήσουμε να του λέμε "δε θα καταλάβεις, δε θα καταλάβεις"».

Επιπρόσθετα, ο κ. Σκυλακάκης σημείωσε για τα κοινωνικά ή ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά: «Ταυτόχρονα παρεμβαίνουμε και στο 43% περίπου των καταναλωτών και δίνουμε έκτακτη βοήθεια, έτσι ώστε το κοινωνικό τιμολόγιο (Α' και Β') να διαμορφωθεί σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, ενώ καθιερώνουμε και την ενίσχυση ηλεκτρικής θέρμανσης», παραπέμποντας σε σχετικές ανακοινώσεις, μέχρι το τέλος του έτους.

Τέλος, σε σχέση γενικότερα με τη λειτουργία της αγοράς του ηλεκτρικού ρεύματος εξήγησε: «Όταν αγοράζεις κάτι στο μέλλον, ποιο είναι το πρόβλημα της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας -για να καταλάβει ο κόσμος; Αγοράζουμε κάτι, του οποίου δεν ξέρουμε την τιμή. Γιατί η τιμή διαμορφώνεται ώρα την ώρα, στη διάρκεια του μήνα… Για να αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα έχεις τρεις τρόπους: Είτε δεν ξέρω την τιμή, αλλά κάποιος μου προσφέρει μία υπηρεσία που την "κλειδώνει" για ένα χρόνο και παίρνει το ρίσκο αυτός είτε την "κλειδώνει" για ένα μήνα και παίρνει το ρίσκο αυτός είτε δεν την "κλειδώνει" καθόλου και το ρίσκο το αναλαμβάνει ο καταναλωτής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

