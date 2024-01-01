Περισσότερες από 800 κλήσεις βεβαίωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στο πλαίσιο των ελέγχων για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την εξασφάλιση ποιότητας ζωής των πολιτών.

Από τους εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν χθες, Κυριακή, βεβαιώθηκαν συνολικά 815 παραβάσεις, 531 εκ των οποίων αφορούν σε παραβίαση του ορίου ταχύτητας.

'Οπως αναφέρει η Διεύθυνση Τροχαίας, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλα τα οδικά δίκτυα του νομού Θεσσαλονίκης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.