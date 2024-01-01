Λογαριασμός
Εύβοια: Τροχαίο ατύχημα στο Βασιλικό το πρωί της Πρωτοχρονιάς – Απεγκλωβίστηκαν δύο τραυματίες (Φωτογραφίες)

Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός δύο ατόμων τα οποία επέβαιναν στο λευκό όχημα όπου εντοπίστηκαν εγκλωβισμένα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πρωτοχρονιάς πριν την γέφυρα του Βασιλικού στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, λίγα λεπτά μετά τις 07:00 το πρωί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τα δύο οχήματα των φωτογραφιών συγκρούστηκαν μεταξύ τους μετωπικά.

Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός δύο ατόμων τα οποία επέβαιναν στο λευκό όχημα όπου εντοπίστηκαν εγκλωβισμένα. Στο δεύτερο όχημα ο οδηγός ήταν καλά στην υγεία του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Χαλκίδας με 5 πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο τραυματιών και εν συνεχεία διεκομίσθησαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Πηγή: eviathema.gr

