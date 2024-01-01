Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πρωτοχρονιάς πριν την γέφυρα του Βασιλικού στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, λίγα λεπτά μετά τις 07:00 το πρωί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τα δύο οχήματα των φωτογραφιών συγκρούστηκαν μεταξύ τους μετωπικά.

Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός δύο ατόμων τα οποία επέβαιναν στο λευκό όχημα όπου εντοπίστηκαν εγκλωβισμένα. Στο δεύτερο όχημα ο οδηγός ήταν καλά στην υγεία του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Χαλκίδας με 5 πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο τραυματιών και εν συνεχεία διεκομίσθησαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

