Ιερώνυμος: Να ξεχάσουμε αυτά που μας χωρίζουν και να αγωνιστούμε γι' αυτά που μας ενώνουν

Με λαμπρότητα και παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τελέστηκε σήμερα το πρωί, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, η καθιερωμένη πανηγυρική Δοξολογία με αφορμή την έναρξη της νέας ημερολογιακής χρονιάς, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

Με την άφιξη της Προέδρου της Δημοκρατίας στη Μητρόπολη, αγήματα των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας τής απέδωσαν τιμές και έψαλλαν τον εθνικό ύμνο. Η Πρόεδρος επιθεώρησε τα αγήματα που ήταν παρατεταγμένα και κατευθύνθηκε στη Μητρόπολη, όπου την υποδέχθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, ο νέος περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο νέος δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Συνόδου Αρχμανδρίτης Βαρβάνας Θεοχάρης.

Ακολούθησε η Δοξολογία επί ενάρξει του έτους από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών.

Στο μήνυμά του, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος ευχήθηκε ο νέος χρόνος να είναι δημιουργικός, ειρηνικός, που θα μας βγάλει και από τις παγίδες και τις δυσκολίες. Ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε πως το μόνο, το δυνατό, το ωραιότερο σύνθημα της ημέρας αυτής και των ημερών που έρχονται, «όλοι μας να ξεχάσουμε, μικρά ή μεγάλα, αυτά που μας χωρίζουν και να προτιμήσουμε και να ζήσουμε και να αγωνιστούμε γι' αυτά που μας ενώνουν, που είναι πάρα πολλά». Τέλος, ευχήθηκε Χρόνια Πολλά.

Το παρών έδωσαν υπουργοί της κυβέρνησης, αρχηγοί και εκπρόσωποι των κομμάτων, οι αργχηγοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο προκειμένου να ευχηθεί για τη νέα χρονιά στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.