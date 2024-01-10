Διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται ο 9χρονος από την περιοχή της Νέας Φιγαλείας που διαγνώστηκε και μηνιγγίτιδα στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Ο 9χρονος διανύει το πρώτο κρίσιμο 24ωρο όπως το χαρακτηρίζουν οι γιατροί σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ο μαθητής, επέστρεψε τη Δευτέρα στο σχολείο του στο δημοτικό της Ν. Φιγαλείας, μετά τις διακοπές των εορτών, αλλά αισθάνθηκε κάποια στιγμή αδιαθεσία και πονοκέφαλο. Ειδοποιήθηκαν οι γονείς του για να τον πάρουν σπίτι και την επόμενη ημέρα δεν πήγε σχολείο. Οι γονείς του ενημέρωσαν τη διεύθυνση του σχολείου πως το παιδί τους είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα, προκειμένου να ληφθούν μέτρα και να ενημερωθούν και οι γονείς των υπόλοιπων μαθητών.

Ο Δήμος Ζαχάρως ο δήμαρχος Κώστας Μητρόπουλος και οι συνεργάτες του κινήθηκαν τάχιστα μόλις ενημερώθηκαν για το γεγονός. Ο χώρος του σχολείου θα απολυμανθεί το πρωί της Τετάρτης ώστε οι μαθητές να μπορούν να επιστρέψουν σε ασφαλείας περιβάλλον την Πέμπτη. Παράλληλα καθοδηγήθηκαν οι γονείς και οι μαθητές στο Κ.Υ. Ζαχάρως προκειμένου να λάβουν ενημέρωση για το τι θα κάνουν προληπτικά. “Έχουμε κινητοποιηθεί άμεσα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε σωστά την κατάσταση για την ασφάλεια της μαθητικής κοινότητας και παρακολουθούμε και την κατάσταση του μαθητή με τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση” σχολίασε ο δήμαρχος Ζαχάρως Κώστας Μητρόπουλος.

Μιλώντας στο ilialive.gr ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Ζαχάρως Προκόπης Παπαζαφείρης, τόνισε ότι “… εμείς ενημερωθήκαμε από το Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας για το περιστατικό, και άμεσα με τον Δήμαρχο Ζαχάρως κ. Μητρόπουλο συντονίσαμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες., όσον αφορά την ενημέρωση και την πρόληψη. Επικοινωνήσαμε με τον ΕΟΔΥ και αποφασίστηκε σε σύσκεψη που είχαμε με τον κ. Μητρόπουλο, αντιδημάρχους και άλλους φορείς, για προληπτικούς λόγους να κλείσει το σχολείο και να γίνει απολύμανση. Σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου, ενημερώθηκαν οι γονείς των μαθητών που είχαν στενή επαφή με το παιδί που νόσησε ώστε να λάβουν τα παιδιά προληπτική αγωγή. Επιπλέον ενημερώθηκαν οι γονείς όλων των παιδιών ώστε να είναι σε επαγρύπνηση για τυχόν συμπτώματα. Βέβαια το μικρόβιο δεν είναι τόσο μεταδοτικό και δεν είναι εύκολη η διασπορά δια αέρος”.

Από την πλευρά του ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας Ανδρέας Καρατζάς, σημείωσε σε δηλώσεις του στο ilialive.gr ότι “… εμφανίστηκε κρούσμα μηνιγγίτιδας στην 4η τάξη του δημοτικού σχολείου της Νέας Φιγαλείας. Σε αγαστή συνεργασία με το Κέντρο Υγείας, τη διεύθυνση του σχολείου και τον Δήμο Ζαχάρως, δώσαμε τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των γονέων στο Κέντρο Υγείας, ώστε να ενημερωθούν οι γονείς. Πράξαμε ότι προβλέπεται στο πλαίσιο της μαθητικής προστασίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η σχολική μονάδα έκλεισε προληπτικά για απολύμανση και από αύριο (Πέμπτη) θα λειτουργήσει κανονικά”…

