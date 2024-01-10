Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας στην 37χρονη, η οποία ακολούθως παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για την Παρασκευή και παραμένει υπό κράτηση.

Η 37χρονη που οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροια, κατά τη μεταγωγή της στο Δικαστικό Μέγαρο φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ενώπιον της εισαγγελική αρχής, η κατηγορούμενη φέρεται να είπε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το βρέφος κι ότι όλα συνέβησαν στην προσπάθειά της να το ταΐσει. Η ίδια, όπως αναφέρουν μαρτυρίες, αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως. Διά του συνηγόρου της αναμένεται να υποβάλει αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Κάταγμα κρανίου και πολλαπλές θλαστικές κακώσεις τόσο στο πρόσωπο όσο και στην ατομική κοιλότητα «έδειξε» η ιατροδικαστική έρευνα στο 6 μηνών βρέφος από το Μακροχώρι Ημαθίας, το οποίο ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από την 37χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας - νεκροτομής που διενεργήθηκε νωρίτερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ο θάνατος προήλθε συνδυαστικά από τις κακώσεις κεφαλής και τα θλαστικά τραύματα. Κατά πληροφορίες, εκτός από τα χέρια η κατηγορούμενη φαίνεται ότι χτυπούσε το βρέφος ακόμα και με το μπιμπερό στο στόμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

