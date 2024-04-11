Μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης ενός 4χρονου αγοριού από τον παππού του ερευνούν οι αστυνομικές αρχές του Βόλου.

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε αρχές Ιανουαρίου του 2024, μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του 66χρονου πρώην πεθερού της η μητέρα του παιδιού, που βρίσκεται σε διάσταση με τον σύζυγό της και πατέρα του 4χρονου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ.

Η 41χρονη στη μηνυτήρια αναφορά της καταγγέλλει πως το παιδί της έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον παππού του (πατέρα του εν διαστάσει συζύγου της), κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στο σπίτι, στο οποίο διαμένουν ο πατέρας του παιδιού με τους γονείς του.

Από την ιατροδικαστική έκθεση ωστόσο δεν προέκυψε ότι το παιδί έχει βιασθεί, ενώ ο καταγγελλόμενος αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται και αποδίδει τις κατηγορίες της πρώην νύφης του σε λόγους αντεκδίκησης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο μικρούλης, εκτός από την ιατροδικαστική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε στη Λάρισα, παρακολουθήθηκε από ψυχολόγο και έγιναν διάφορα ψυχοτεχνικά τεστ, όπως προβλέπεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις.

Για την υπόθεση έχει επιληφθεί η Αστυνομία μετά από εισαγγελική παραγγελία, καθώς έχει διαταχθεί προκαταρκτική, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι παράμετροι της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης ο 66χρονος κλήθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σε ανωμοτί κατάθεση, ως ύποπτος για την τέλεση σεξουαλικών εγκλημάτων.

Οι κατηγορίες με τις οποίες είναι αντιμέτωπος ο 66χρονος είναι βιασμός ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και πράξεις κατάχρησης ανηλίκου σε γενετήσιες πράξεις κατ’ εξακολούθηση.

Επίσης, για την υπόθεση έχουν καταθέσει στις αρχές ο πατέρας του παιδιού όσο και η μητέρα του 4χρονου που κατέθεσε τη μήνυση και μία φίλη της.

Όπως προαναφέρθηκε οι γονείς του 4χρονου βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου. Ο μικρούλης, με δικαστική απόφαση, διατηρεί σχέσεις και μοιράζεται αρκετό χρόνο με τον πατέρα του, ενώ διαμένει με τη μητέρα του.

Τέλος, επισημαίνεται πως οι ίδιες καλά πληροφορημένες πηγές λένε πως η προανάκριση ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες και πως είναι θέμα χρόνου ο Εισαγγελέας έχοντας λάβει όλο το προανακριτικό υλικό να αποφανθεί, αν η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο δικαστήριο ή όχι

