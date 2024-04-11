Ο Μιχάλης Μπλέτσας διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας 

Με εισήγηση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας ορίζεται ο ερευνητής και διευθυντής υπολογιστικών συστημάτων του ΜΙΤ Media Lab Μιχάλης Μπλέτσας.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή της πρότασης από τον κ. Μπλέτσα σε συνάντηση που πραγματοποίησαν χθες, 10 Απριλίου, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε: «Ο Μιχάλης Μπλέτσας είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Η επαγγελματική του εμπειρία τόσο σε τεχνολογικό όσο και διοικητικό επίπεδο, η ερευνητική του δραστηριότητα, η κατάρτιση και η συγκρότησή του τον καθιστούν την ενδεδειγμένη επιλογή για τη θέση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός ότι ενώνουμε τις δυνάμεις μας με έναν επιστήμονα αυτού του κύρους σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα όσο η Κυβερνοασφάλεια. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον Διοικητή και όλους τους υπαλλήλους της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, η οποία πλέον ξεκινά ως νέος Οργανισμός».

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλης Μπλέτσας δήλωσε: «Χαίρομαι πολύ για την ευκαιρία που μου δίνεται να συνεισφέρω ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μου και να εφαρμόσω από ένα διαφορετικό, πιο επιτελικό πόστο την πρακτική εμπειρία δεκαετιών σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Η Κυβερνοασφάλεια είναι κάτι που αγγίζει όλους μας και οι απαιτήσεις της θα πρέπει πλέον να αποτελούν κυρία συνιστώσα κάθε ψηφιακής υπηρεσίας. Ευχαριστώ πολύ τον Υπουργό για την ευκαιρία και την πρόκληση και αναλαμβάνω χωρίς ψευδαισθήσεις για τις δυσκολίες του εγχειρήματος».

Βιογραφικό Μιχάλη Μπλέτσα

Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και M.Sc. Μηχανικός υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, ο Μιχάλης Μπλέτσας είναι ερευνητής και διευθυντής υπολογιστικών συστημάτων του ΜΙΤ Media Lab. Με την ιδιότητα του αυτή είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την λειτουργία και την ασφάλεια όλης της ψηφιακής υποδομής που χρησιμοποιεί το εργαστήριο για να φέρει σε πέρας την αποστολή του. Είναι ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της One Laptop Per Child, μη κερδοσκοπικής εταιρείας που σχεδίασε και κατασκεύασε ένα laptop πολύ χαμηλού κόστους – μιας τεχνολογίας που στόχευε να βοηθήσει στο το πώς μορφώνονται τα παιδιά στον κόσμο. Κατά την διάρκεια της θητείας του στην OLPC, συνέβαλε στον βιομηχανικό σχεδιασμό, τα ηλεκτρονικά καθώς και το λογισμικό του laptop XO-1 της OLPC.

Πριν προσχωρήσει στο Media Lab, ήταν μηχανικός συστημάτων στην Aware, Inc., όπου σχεδίασε και έγραψε βιβλιοθήκες λογισμικού υψηλής απόδοσης για τους παράλληλους υπερυπολογιστές κατανεμημένης μνήμης της Intel, και ασχολήθηκε με την εφαρμογή της τεχνολογίας ADSL για παροχή διαδικτυακής πρόσβασης σε οικιακούς χρήστες.

Έχει εκτεταμένη συμβουλευτική δραστηριότητα γύρω από θέματα τεχνολογίας και τεχνολογικής πολιτικής. Υπήρξε συνιδρυτής δύο εταιρειών και μέλος ΔΣ ή σύμβουλος σε πολλές άλλες.



