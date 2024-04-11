Τα στόματα μετά την γυναικοκτονία της Κυριακής έξω από το Α.Τ Αγίων Αναργύρων άνοιξαν και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας απευθύνονται στις Αρχές και καταγγέλλουν τις εφιαλτικές στιγμές που βιώνουν.

Το τελευταίο 24ωρο που τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ξεπέρασαν τα 100.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές χθες Τετάρτη καταγγέλθηκαν 112 περιστατικά, οι αρχές προχώρησαν σε 64 συλλήψεις με αυτόφωρη διαδικασία ενώ 5 θύματα ζήτησαν να μεταφερθούν σε κατάλυμα.

Συνολικά από 1 - 10 Απριλίου συνολικά στα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας έχουν καταγγελθεί συνολικά 964 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.