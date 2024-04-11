Αυτοδίκαιη λύση συμβάσεων παρόχων υπηρεσιών με τον ΕΟΠΥΥ, σε περίπτωση άρνησης παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης παραπεμπτικών

Αυτοδίκαιη λύση συμβάσεων παρόχων υπηρεσιών με τον ΕΟΠΥΥ, σε περίπτωση εκ μέρους τους άρνησης παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης παραπεμπτικών σε δικαιούχους περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ, προβλέπει διάταξη τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας το οποίο συζητείται σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια.

Προβλέπεται επίσης ότι οι πάροχοι θα αποκλείονται της δυνατότητας σύναψης νέας σύμβασης για διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

