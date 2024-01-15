Λογαριασμός
Αποτροπιασμός στην Άρτα: 55χρονος, ξυλοκόπησε την 98χρονη μητέρα του

Η ηλικιωμένη, δέχτηκε κλωτσιές σε όλο της το σώμα.

Σοκ προκαλεί η είδηση πως 55χρονος από την Αρτα εξύβρισε και ξυλοκόπησε την 98χρονη μητέρα του σε χωριό του δήμου Καραϊσκάκη.

Η ηλικιωμένη, δέχτηκε κλωτσιές σε όλο της το σώμα.

Η φασαρία και οι φωνές της υπέργηρης γυναίκας έγιναν αντιληπτές από τους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία που συνέλαβε τον 55χρονο.

Ευτυχώς η 98χρονη δεν τραυματίστηκε σοβαρά και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Αυτοί που γνωρίζουν τον 55χρονο μιλούν για έναν προβληματικό άνθρωπο που έχει απασχολήσει και άλλες φορές με την κακοποιητική του συμπεριφορά.

Ο 55χρονος αφού πέρασε την νύχτα στο κρατητήριο πέρασε αυτόφωρο σήμερα το πρωί κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία.

Το δικαστήριο θα συνεχιστεί αύριο.

Πηγή: ertnews.gr

