Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 15 Ιανουαρίου στις αρχές καθώς εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα να είναι κλειδωμένη μέσα στο νεκροταφείο Χαλκίδας, από χθες το βράδυ, κάτω από συνθήκες ψύχους.

Είναι πραγματικά περίεργο πως κατάφερε η ηλικιωμένη να κρατηθεί στη ζωή μετά από τόσες ώρες εκτεθειμένη στο κρύο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr πρόκειται για μία γυναίκα ηλικίας 88 ετών, η οποία καθόταν στην πύλη του νεκροταφείου με πληγιασμένα γόνατα και ελαφρύ ρουχισμό.

Η γυναίκα είχε πάει να ανάψει το καντήλι του πεθαμένου γιου της και φέρεται να ήταν κλειδωμένη μέσα στο νεκροταφείο από το απόγευμα της Κυριακής 14/1, καθώς η κεντρική πόρτα του κοιμητηρίου κλειδώνει.

Αμέσως έφτασε το ΕΚΑΒ και μετέφερε την ηλικιωμένη στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

