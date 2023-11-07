Επίδομα παιδιού: Κλείνει από τις 10 έως τις 30 Νοεμβρίου η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού θα κλείσει προσωρινά για τους πολίτες στις 10 Νοεμβρίου 2023, στις 18:00, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία υπολογισμού της καταβολής της πέμπτης δόσης του επιδόματος την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου.

Η πλατφόρμα θα ανοίξει αυτόματα στις 30 Νοεμβρίου 2023, όπως ενημερώνει ο Οργανισμός, ο οποίος σημειώνει ότι για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Προσθέτει, δε, ότι η αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Περισσότερες πληροφορίες για το Επίδομα Παιδιού, τις κατηγορίες που ανήκουν οι πολίτες ανάλογα με το εισόδημά τους και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-paidiou/.

