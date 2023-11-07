«Εύδοξος»:Νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και έξυπνες συσκευές

Διαθέσιμη είναι η νέα εφαρμογή «Εύδοξος» μέσω της οποίας οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες για τη δήλωση και παραλαβή των συγγραμμάτων, καθώς και να υποβάλουν ερωτήματα για διευκρινίσεις, διαθέτοντας έναν ευέλικτο τρόπο πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα.

Σύμφωνα με τα υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς το παρόν η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές Android στο Google Play Store καθώς επίσης και μέσω του gov.gr, στην υπηρεσία «Συγγράμματα – Εύδοξος» και μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος».

Επιπλέον, σύντομα η εφαρμογή θα διατίθεται και για συσκευές iOS.

Με τη νέα εφαρμογή διευκολύνεται η συνολική διαδικασία δήλωσης και παραλαβής, μέσω έξυπνων συσκευών για τους φοιτητές, από ένα σύνολο 18.455 ενεργών συγγραμμάτων, των 491 εκδοτών που συμμετέχουν στον «Εύδοξο» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Ειδικότερα, περισσότεροι από 230.000 ενεργοί φοιτητές μπορούν εύκολα και γρήγορα:

Να ενημερώνονται για την προθεσμία δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου

Να πραγματοποιούν και να τροποποιούν τη δήλωση συγγραμμάτων τους

Να βλέπουν τον κωδικό PIN και τα σημεία παραλαβής των συγγραμμάτων τους

Να έχουν εικόνα του αριθμού των συγγραμμάτων που δικαιούνται και των παραληφθέντων συγγραμμάτων τους, σε πραγματικό χρόνο και

Να προβαίνουν σε εθελοντική ανταλλαγή συγγραμμάτων μέσω του «Εύδοξος+».

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη διαχείριση της διανομής συγγραμμάτων - Επέκταση ΕΥΔΟΞΟΣ», του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση και Επέκταση Λειτουργίας ΠΣ Εύδοξος» .

Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

