Βίντεο από τη στιγμή της παράσυρσης του βρέφους στον Βόλο

Βίντεο από τη στιγμή που η μηχανή μεγάλου κυβισμού παρασύρει το 4 μηνών βρέφος στον Βόλο, βγήκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Το τροχαίο που σημειώθηκε το προηγούμενο Σάββατο, έχει προκαλέσει σοκ στην ελληνική κοινωνία.

Ο 54χρονος παππούς κρατούσε το βρέφος στην αγκαλιά του, όταν ξαφνικά έπεσε πάνω του με μεγάλη ταχύτητα η μοτοσυκλέτα. Το βρέφος πετάχτηκε στο έδαφος αρκετά μέτρα μακριά. Αμέσως έτρεξε προς το μέρος του η γιαγιά του και το πήρε στην αγκαλιά της.

Δείτε το βίντεο - ντοκουμέντο:

