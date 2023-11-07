Η τελευταία πράξη του δράματος διαδραματίστηκε την Τρίτη το πρωί στο Διαδημοτικό Κοιμητήριο «Κούκος» στον Βόλο.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η οικογένεια του βρέφους το οποίο σκοτώθηκε μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου κήδεψε το κοριτσάκι της. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο κοιμητήριο για τα βρέφη.

Επειδή το κορίτσι ήταν αβάπτιστο, δεν έγινε κανονική κηδεία, αλλά διαβάστηκε ευχή πάνω από το μνήμα του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή το βρέφος κηδεύτηκε με τα δύο αγαπημένα του λούτρινα αρκουδάκια στο μικρό λευκό φέρετρο, ενώ οι γονείς της έβαλαν στο τελευταίο της ταξίδι και μία λούτρινη καρδιά.

