Αχαΐα: Μαθητής Λυκείου ο έμπορος κάνναβης και κοκαΐνης

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, σε ορεινή περιοχή του Αιγίου, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας και της ΟΠΚΕ Αιγιαλείας, 16χρονος μαθητής, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, κλοπή τροχοφόρου, αντίσταση και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Όπως είχε γράψει και η εφημερίδα Πελοπόννησος, σύμφωνα με αποκλειστικές της πληροφορίες παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου κατηγορούμενου για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας του.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Αιγιαλείας, αξιοποιώντας πληροφορίες, εντόπισαν τον ανήλικο κατηγορούμενο να μεταβαίνει με δίκυκλο σε ορεινή περιοχή του Αιγίου και στη συνέχεια να κινείται πεζός σε σημείο καβάτζα.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον κατηγορούμενο προκειμένου να τον συλλάβουν, ωστόσο ο τελευταίος αντιστάθηκε σθεναρά, απωθώντας τους με τα άκρα του.

Σε σωματικό έλεγχο που ενήργησαν οι αστυνομικοί στον συλληφθέντα βρήκαν στη κατοχή του και κατέσχεσαν το χρηματικό ποσό των 74,80 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και 1,7 γραμμάρια κάνναβης.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σημείο απόκρυψης των ναρκωτικών, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα σακίδιο πλάτης, το οποίο περιείχε 881 γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε δέκα αυτοσχέδιες συσκευασίες, 34 γραμμάρια κοκαΐνης και 182 γραμμάρια άγνωστης λευκής ουσίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιγίου, ενώ κατασχέθηκε το δίκυκλο που οδηγούσε, διότι είχε δηλωθεί η κλοπή του στις 22/9/2023 στο Τμήμα Ασφαλείας Αιγιαλείας.

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Αιγιαλείας.

