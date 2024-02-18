Λογαριασμός
Βλάβη στο δίκτυο τηλεφωνίας «199» σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη - Στο 112 οι κλήσεις στην Πυροσβεστική

Πυροσβεστική

Βλάβη στο δίκτυο τηλεφωνίας «199» παρουσιάστηκε στις περιοχές της; Ανατολικής Μακεδονίας και της; Θράκης. Οι κλήσεις προς την Πυροσβεστική γίνονται μέσω του 112.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Ανακοινώνουμε ότι, λόγω βλάβης στο δίκτυο τηλεφωνίας «199», στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, οι πολίτες θα πρέπει να καλούν στον Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112».

Σε περίπτωση αποκατάστασης της βλάβης, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

