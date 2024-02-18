Οι Έλληνες γιατροί οι οποίοι εργάζονται στην Ιταλία, επιθυμούν να προσφέρουν την ουσιαστική τους συμβολή, με την εμπειρία και τις ειδικές γνώσεις τους, ώστε να λειτουργήσουν ως επιστημονική γέφυρα ανάμεσα στις δυο χώρες.

Σε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ρώμη, ο Σύλλογος Ελλήνων Γιατρών Ιταλίας, Amei, προχώρησε σε έναν πρώτο απολογισμό και έθεσε νέους στόχους, έναν χρόνο μετά την ίδρυσή του.

Μετρά σχεδόν τετρακόσια μέλη και θέλει να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, φτάνοντας τα χίλια διακόσια. Όσοι υπολογίζεται , δηλαδή, ότι είναι οι ‘Έλληνες και Κύπριοι γιατροί, νοσηλευτές και φαρμακοποιοί οι οποίοι ζουν και εργάζονται την Ιταλία.

Ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, σε μήνυμά του χαιρέτισε την εκδήλωση και ανέφερε ότι προσβλέπει σε συνεργασία με τους Έλληνες γιατρούς της διασποράς, καθώς και με το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας, για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την θωράκιση των συστημάτων υγείας των χωρών μας.

«Φέτος, έχουμε προγραμματίσει συγκεκριμένη σειρά δράσεων: την δημιουργία διαδραστικής εφαρμογής, για τον διάλογο με Έλληνες και Ιταλούς ασθενείς. Επίσης, μετά από συνάντηση που είχαμε με τον Ιταλό υπουργό Υγείας ζητήσαμε να μπορέσουν να αναγνωρίζονται πολύ πιο γρήγορα τα ελληνικά πτυχία ιατρικής, από το ιταλικό κράτος», τόνισε ο πρόεδρος του Αmei, Δημήτρης Βαρβάρας.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Γιατρών Ιταλίας τον Απρίλιο θα πάρει μέρος στο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο της Αθήνας , κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις πρακτικές και στην δομή του ιταλικού συστήματος υγείας. Τον Οκτώβριο θα συμμετάσχει, στην Θεσσαλονίκη, στο Aristotle Medical Forum ενώ, την ίδια ώρα, προωθεί ένα νέο, φιλόδοξο σχέδιο: να μπορούν, οι Ιταλοί, αριστούχοι απόφοιτοι ιατρικής, να έρχονται στην Κω και να δίνουν τον όρκο του Ιπποκράτη στο Ασκληπιείο. Σχέδιo στο οποίο ο Ιταλός υπουργός Υγείας, Οράτσιο Σκιλάτσι, ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό και υπάρχει πρόθεση να επεκταθεί σε απόφοιτους άλλων χωρών.

«Η όλη πορεία μας ξεκίνησε πριν από μόλις έναν χρόνο, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε, δυναμικά, ώστε να προσφέρουμε χρήσιμο κοινωνικό και επιστημονικό έργο», τόνισε ο γραμματέας του Αmei, 'Αρης Μπεσαράτ.

Την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κεντρική περιοχή της Ρώμης, χαιρέτισαν ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιταλίας Πολύκαρπος, η πρέσβης της χώρας μας στην Ιταλία, Ελένη Σουρανή, ο πρέσβης της Κύπρου Γιώργος Χριστοφίδης και η πρέσβης της Ελλάδας στην Αγία Έδρα, Κάτια Γεωργίου.

Από ιταλικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της ευρύτερης περιοχής της Ρώμης, Στέφανο Ντε Λίλο, επιβεβαίωσε την ειλικρινή βούλησή του για στήριξη της όλης πρωτοβουλίας και με έγκριση σχεδίων για την ανταλλαγή ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ανάμεσα στις δυο χώρες.

Η πρόεδρος του ΕΟΤ 'Αντζελα Γκερέκου, σε βιντεοσκοπημένο της μήνυμα, δήλωσε βέβαιη ότι ο Έλληνες γιατροί της Ιταλίας θα τιμήσουν και θα διαδώσουν ακόμη περισσότερο την ιπποκράτεια παράδοση, η οποία δίνει κύριο βάρος στον άνθρωπο και στην ολιστική θεραπεία. Τόνισε, δε, ότι ο ΕΟΤ προάγει με όλο και μεγαλύτερη έμφαση, τον τουρισμό ευεξίας στην χώρα μας.

Ο καθηγητής πολιτικής υγείας Κυριάκος Σουλιώτης, τέλος, από το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αναφέρθηκε σε σημαντικές ομοιότητες του ελληνικού και ιταλικού συστήματος υγείας, στην χρησιμότητα του διαρκούς διαλόγου των κρατικών θεσμών με ενώσεις και συνδέσμους ασθενών, όπως και στην χρησιμότητα των προγραμμάτων συνεργασίας ελληνικών πανεπιστημίων με εκείνα του εξωτερικού, στον τομέα της ιατρικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

