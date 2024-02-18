Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος ΕΠΣ Δυτικής Αττικής μεταξύ του Απόλλωνα Ποντίων και του Μανδραϊκού σε γήπεδο του Ασπροπύργου.

Ειδικότερα γύρω στις 15:45 και ενώ η αναμέτρηση ήταν στο 43΄λεπτό σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ φιλάθλων ενώ έπεσαν και πυροβολισμοί.

Ο αγώνας διεκόπη και στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν δύο άτομα τραυματισμένα από τα επεισόδια και 9 κάλυκες.

Λίγη ώρα αργότερα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν στην προσαγωγή τεσσάρων ατόμων που επέβαιναν σε αυτοκίνητο εντός του οποίου βρέθηκε ένα όπλο.

Επίσης προσήχθησαν ακόμα έξι άτομα από την περιοχή της Μαγούλας, που εντοπίστηκαν μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών.

Όλοι οι προσαχθέντες μεταφέρθηκαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας της Δυτικής Αττικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

