Τη στιγμή που η τουρκική ακταιωρός εισέρχεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα και παρενοχλεί ελληνικό αλιευτικό, φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ.

Το τουρκικό σκάφος περνάει με ταχύτητα σε απόσταση λίγων μέτρων από το ελληνικό αλιευτικό, πετώντας με μία στροφή τα απόνερα προς το σημείο του ελληνικού σκάφους.

Η τουρκική ακταιωρός αποχώρησε αμέσως μόλις εμφανίστηκε σκάφος του ελληνικού λιμενικού, ενώ το θέμα συζητήθηκε και από τους υπουργούς Εξωτερικών των δύο κρατών, στο Μόναχο.

