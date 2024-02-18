Λογαριασμός
Βίντεο: Οι επικίνδυνοι ελιγμοί της τουρκικής ακταιωρού στα Ίμια - Λίγα μέτρα από ελληνικό αλιευτικό

Το τουρκικό σκάφος περνάει με ταχύτητα σε απόσταση λίγων μέτρων από το ελληνικό αλιευτικό, πετώντας με μία στροφή τα απόνερα προς το σημείο του ελληνικού σκάφους

Τουρκική ακταιωρός

Τη στιγμή που η τουρκική ακταιωρός εισέρχεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα και παρενοχλεί ελληνικό αλιευτικό, φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ.

Το τουρκικό σκάφος περνάει με ταχύτητα σε απόσταση λίγων μέτρων από το ελληνικό αλιευτικό, πετώντας με μία στροφή τα απόνερα προς το σημείο του ελληνικού σκάφους.

Η τουρκική ακταιωρός αποχώρησε αμέσως μόλις εμφανίστηκε σκάφος του ελληνικού λιμενικού, ενώ το θέμα συζητήθηκε και από τους υπουργούς Εξωτερικών των δύο κρατών, στο Μόναχο.

TAGS: Ελληνοτουρκικά Ίμια
