Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε για την Παρασκευή, η 37χρονη, που συνελήφθη κατηγορούμενη για το θάνατο του έξι μηνών βρέφους της, στο Μακροχώρι Ημαθίας.

Σύμφωνα με την ertnews.gr η κηδεία του βρέφους έγινε σήμερα το μεσημέρι στον ναό του Αγίου Γεωργίου, χωρίς να τελεστεί εξόδιος ακολουθία, καθώς το παιδί ήταν αβάπτιστο. Ο ιερέας διάβασε μία ευχή και στη συνέχεια έγινε η ταφή στο νεκροταφείο του χωριού.

Στην τελετή υπήρξαν απρόοπτα καθώς ο πατέρας του βρέφους επιχείρησε να βρεθεί στην κηδεία αλλά οι γονείς της 37χρονης καθώς και άλλοι συγγενείς δεν του το επέτρεψαν και μάλιστα τον υποχρέωσαν να φύγει από την εκκλησία και το νεκροταφείο.

Στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί, οι οποίοι όμως δε χρειάστηκε να επέμβουν.

