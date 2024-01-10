Κυψέλη: Συνελήφθη 32χρονος με ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Συνελήφθη, μετά από διερεύνηση και αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, χθες (9/1) το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης, 32χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τρεις δικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 8 ετών για απόπειρα ληστείας, οπλοφορία, οπλοχρησία και κλοπή.

Ειδικότερα, σχετικά με το ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τον Σεπτέμβριο του 2018, στο κέντρο της Αθήνας, ο 32χρονος, ευρισκόμενος σε λεωφορείο, επιτέθηκε με ανθρωποκτόνο πρόθεση με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου σε συνεπιβάτη, με επακόλουθο τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

