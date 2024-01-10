Διαγράφηκε ο Κωνσταντίνος Πλεύρης από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Διαγράφηκε οριστικά από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, μετά τον -κατ' επανάληψη- ναζιστικό χαιρετισμό του στην δικαστική αίθουσα που δικαζόταν η υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Η διαγραφή του κ. Πλεύρη από τον ΔΣΑ έγινε με απόφαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη υπό την προεδρία της πρόεδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα-Χριστοδουλέα.

Ειδικότερα, τον περασμένο Μάρτιο, με ομόφωνη απόφαση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (πρόεδρος ο Χαράλαμπος Συμεωνίδης), διαγράφηκε από τον πρώτο επιστημονικό Σύλλογο της χώρας ο κ. Πλεύρης για τους ναζιστικούς χαιρετισμούς του μέσα στην δικαστική αίθουσα και ενώ ήταν συνήγορος του Γιάννη Λαγού.

Της απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΣΑ είχαν προηγηθεί οι σχετικές ενέργειες του προέδρου του Συλλόγου Δημήτρη Βερβεσού, της συντονίστριας των Πειθαρχικών Τμημάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Μαρινέττας Γούναρη-Χατζησαράντου και του πρόεδρου των Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΔΣΑ Ζήση Κωνσταντίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

