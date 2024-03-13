Βίντεο το οποίο εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ δείχνει τη στιγμή που οι θρασύτατοι δράστες μετακινούν όχημα που είναι σταθμευμένο έξω από το κοσμηματοπωλείο στο Καπανδρίτι πριν αποπειραθούν να εισβάλλουν σε αυτό.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, όχημα των δραστών σπρώχνει το αυτοκίνητο που βρίσκεται επί της Καλάμου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι δράστες πρώτα έκλεψαν μια μπουλντόζα στη συνέχεια απομάκρυναν το παρκαρισμένο ΙΧ έξω από το κοσμηματοπωλείο και ακολούθως εισέβαλαν στο κατάστημα.

Οι δράστες στην προσπάθειά τους να ληστέψουν το κοσμηματοπωλείο ισοπέδωσαν την είσοδο, τις βιτρίνες ενώ διέλυσαν κοσμήματα και ρολόγια. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να πάρουν ούτε το χρηματοκιβώτιο ούτε ότι υπήρχε μέσα στην επιχείρηση, καθώς χτύπησε ο συναγερμός και τράπηκαν σε φυγή.

Οι δράστες παράτησαν την μπουλντόζα και επιβιβάστηκαν σε άλλο όχημα με το οποίο τελικά διέφυγαν.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Η αστυνομία συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής ώστε να εντοπίσει τους δράστες.

Πηγή: skai.gr

