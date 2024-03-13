Σοβαρές καταστροφές υπέστη τα ξημερώματα χθες, το κοιμητήριο της Γαστούνης, από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την ευρύτερη περιοχή εξαιτίας της κακοκαιρίας που επικρατούσε.

Ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σοβαρές ζημιές στα μνήματα με το εκκλησιαστικό συμβούλιο να αντικρίζει μια αποκαρδιωτική εικόνα με το πρώτο φως της ημέρας.

Όπως ανέφερε στην εφ. Πατρίς ο πρόεδρος της κοινότητας Γαστούνης, Γιάννης Καράμπελας, η εικόνα που παρουσιάζει το κοιμητήριο της πόλης, είναι αποκαρδιωτική, καθώς σε μια μεγάλη έκταση οι ζημιές είναι σοβαρές ενώ ο ανεμοστρόβιλος έχει καταστρέψει ακόμα και τις ταφόπλακες.

Την ίδια εικόνα περιέγραψε στην εφ. Πατρίς και ο ιερέας π. Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος που επισκέφθηκε τον χώρο του κοιμητηρίου.

Άμεσα το σημείο επισκέφθηκαν ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Καλαρίτης, ο αντιδήμαρχος Οικονομικής Υπηρεσίας, Δημοσθένης Χριστόπουλος καθώς και ο πρόεδρος της κοινότητας Γαστούνης, Γιάννης Καράμπελας όπου είδαν από κοντά τις ζημιές που έχουν προκληθεί, με τον κ. Καλαρίτη, να ενημερώνει με την σειρά του άμεσα τον δήμαρχο Πηνειού, Αλέξη Καστρινό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Καστρινός έδωσε κατευθύνσεις ώστε να καταγραφούν από την αρμόδια υπηρεσία οι ζημιές ώστε να κινηθούν άμεσα και οι διαδικασίες της πολιτικής προστασίας για την αποκατάστασή τους.

