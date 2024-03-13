Διαρρήκτες εισέβαλαν περίπου στις 4.00 τα ξημερώματα με μπουλντόζα σε κοσμηματοπωλείο στο Καπανδρίτι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, πρώτα έκλεψαν το βαρύ όχημα, στη συνέχεια απομάκρυναν ένα παρκαρισμένο ΙΧ έξω από το κοσμηματοπωλείο και ακολούθως εισέβαλαν στο κατάστημα.

Ισοπέδωσαν την είσοδο, τις βιτρίνες ενώ διέλυσαν κοσμήματα και ρολόγια όμως δεν κατάφεραν να πάρουν ούτε το χρηματοκιβώτιο ούτε ότι υπήρχε μέσα στην επιχείρηση, καθώς κτύπησε ο συναγερμός και τράπηκαν σε φυγή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 4 το πρωί άγνωστοι δράστες εισέβαλλαν σε κοσμηματοπωλείο διαλύοντας τη βιτρίνα του καταστήματος με μπουλντόζα.

Παρ' όλο τον κινηματογραφικό τρόπο διάρρηξης οι δράστες φέρονται να έφυγαν με άδεια χέρια αφού τους απέτρεψε το σύστημα ασφαλείας, που έχει εγκαταστήσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, όμως προκάλεσαν μεγάλες φθορές στο κατάστημα και σε κοσμήματα με την μπουλντόζα.

Οι δράστες παράτησαν την μπουλντόζα και επιβιβάστηκαν σε άλλο όχημα με το οποίο διέφυγαν.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Η αστυνομία συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής ώστε να εντοπίσει τους δράστες .

Πηγή: skai.gr

