Βιασμός 14χρονης στο Ρέθυμνο: Τι έδειξε η έρευνα για τον πατέρα

Μάκης Συνοδινός

Η είδηση πως η 14χρονη κόρη του έχει πέσει θύμα αντρών που την ωθούσαν στην πορνεία, «ράγισε την καρδιά του» και έδωσε τέλος στη ζωή του.

Ο λόγος για τον 50χρονο πατέρα στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνου ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο ασημί αυτοκίνητο του έχοντας δίπλα του μια φιάλη υγραερίου πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΑΣ η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη, από τις καταθέσεις που έχουν πάρει αστυνομικοί από άτομα της οικογένειας προκύπτει πως κανείς δεν γνώριζε τίποτα για την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη για δυο χρόνια η 14χρονη κοπέλα.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση καθώς αναμένεται οι 11 εκ των 12 αντρών που κατηγορούνται για ασέλγεια στη 14χρονη να περάσουν τη πόρτα των δικαστικών αρχών για να απολογηθούν.

