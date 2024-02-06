«Ορφανό» αποτύπωμα ενισχύει το σενάριο για νέα γενιά τρομοκρατών - Τι ερευνούν οι αρχές

Το σενάριο περί εμφάνισης νέου «αίματος» που έχει στρατολογηθεί στις τρομοκρατικές οργανώσεις, φαίνεται να επικρατεί όπως δείχνουν τα τελευταία δεδομένα στους κόλπους της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν στελέχη της υπηρεσίας δεδομένου ότι παραμένει «ορφανό» το αποτύπωμα στη βόμβα που είχε τοποθετηθεί έξω από τις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στο Γουδή, τον περασμένο Δεκέμβριο η οποία δεν εξερράγη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής ακολουθούν την θεωρία των «συγκοινωνούντων δοχείων» στην τρομοκρατία για να μπορέσουν να φτάσουν στα ίχνη των ατόμων από το αντάρτικο πόλεως που βρίσκονται πίσω από την επανεμφάνιση της εγχώριας τρομοκρατίας.

Νέα γενιά τρομοκρατών

Σημαντικό ρόλο παίζει η ανάλυση των προφίλ παλαιών της τρομοκρατίας, ως «καθοδηγητών» που ενδεχομένως προχώρησαν στην στρατολόγηση και στην εκπαίδευση της «νέα γενιάς» για να συνεχίσει εκείνη την δράση οργανώσεων που ανέστειλαν την τελευταία πενταετία την δράση τους, όπως ήταν η «Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών», με νέες «ετικέτες» και νέες οργανώσεις.

Την ευθύνη για την απόπειρα στο Γουδή είχε αναλάβει η πρωτοεμφανιζόμενη «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη». Αντίστοιχα για την πρόσφατη βομβιστική επίθεση στο Υπουργείο Εργασίας την ευθύνη ανέλαβε η επίσης πρωτοεμφανιζόμενη «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα», η οποία όμως ακόμη δεν έχει προχωρήσει στην δημοσιοποίηση κειμένου με τις θέσεις της κάτι που επιτείνει τον φόβο των Αρχών για ενδεχόμενο νέο χτύπημα.

