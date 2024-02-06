Θεσσαλονίκη: Απαλλάχτηκε ο 42χρονος που κατηγορήθηκε ότι συνέθλιψε γατί

Απηλλάγη με βούλευμα του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου ο 42χρονος που κατηγορείτο ότι ποδοπάτησε μέχρι θανάτου μία νεογέννητη γάτα, τον Αύγουστο του 2022, επί της οδού Ερμού, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αξιολογώντας το σύνολο των διαθέσιμων αποδεικτικών μέσων, οι δικαστές τού Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για τον δράστη της ειδεχθούς πράξης και κατά συνέπεια τον απήλλαξαν από την εις βάρος του αποδιδόμενη κατηγορία, κακουργηματικού χαρακτήρα, εκδίδοντας σχετικό βούλευμα το οποίο κατέστη ήδη αμετάκλητο.

Ο 42χρονος, δικηγόρος και διδάκτωρ Πανεπιστημίου, είχε καταστεί κατηγορούμενος μετά από έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου, την οποία προκάλεσε καταγγελία φιλοζωικής οργάνωσης. Τα στοιχεία που τον βάρυναν ήταν υλικό από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, όπως επίσης μία μαρτυρία ενός καταστηματάρχη.

Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αρνείτο της κατηγορία που του αποδόθηκε, δηλώνοντας ότι ουδεμία σχέση έχει με τον εικονιζόμενο στο βιντεοληπτικό υλικό. Προς αυτή την κατεύθυνση προσκόμισε στην ανακρίτρια που χειρίστηκε την υπόθεση τεχνική έκθεση πραγματογνώμονα και διαχρονικές φωτογραφίες του ιδίου που αντιπαραβλήθηκαν με αυτές τις δικογραφίες.

Στο απαλλακτικό βούλευμα περιγράφεται ότι ο εικονιζόμενος στο συγκεκριμένο υλικό, διαφέρει εμφανώς και σωματοδομικά και στα χαρακτηριστικά του προσώπου από τον κατηγορούμενο, ενώ η παραπάνω μαρτυρία αξιολογήθηκε από τους δικαστές ως μη πειστική και μη αξιόπιστη. Ελλείψει δε, άλλων στοιχείων οι δικαστές αποφάσισαν να τον αθωώσουν.

«Ο εντολέας μου υπέστη τεράστια ταπείνωση και ηθική βλάβη από την συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά νιώθει δικαιωμένος. 'Αλλωστε πρόκειται για εκλεκτό μέλος της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης και τέτοιες απαράδεκτες πράξεις δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα και την παιδεία του» ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Κώστας Τσάκος, συνήγορος υπεράσπισης του 42χρονου. Σχολιάζοντας δε, την μαρτυρία που ενοχοποίησε τον άντρα, ο κ. Τσάκος ανέφερε ότι «αυτός που δήθεν τον αναγνώρισε, κατέθεσε ιδιοτελώς και ωθούμενος από ταπεινά ελατήρια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

