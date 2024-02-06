Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αστυνομικών και δικαστικών Αρχών στο Ρέθυμνο μετά τις καταγγελίες ότι 14χρονο σήμερα κορίτσι από την περιοχή του Μυλοποτάμου Ρεθύμνου έπεσε θύμα βιασμού.

Στην υπόθεση για την οποία κινητοποιήθηκαν οι διωκτικές αρχές πριν από περίπου έξι μήνες μετά από ανώνυμη καταγγελία, εμπλέκονται συνολικά 12 άτομα εκ των οποίων ένας 38χρονος αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν συνελήφθη μετά από έρευνα στο σπίτι όπου διέμενε στις 22 Ιανουαρίου μετά από ένταλμα της ανακρίτριας Ρεθύμνου και κρίθηκε μετά την απολογία του προσωρινά κρατούμενος.

Για τους υπόλοιπους 11 εκ των οποίων οι 10 είναι Ελληνες και ενας αλλοδαπός εχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία και την υπόθεση χειρίζεται η ανακρίτρια Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της δικογραφίας οι αναφερόμενοι σε αυτήν που αναμένεται να κληθούν σε απολογία αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες του βιασμού και της γενετήσιας πράξης σε ανήλικο άτομο, από το 2022 έως και πρόσφατα.

Ωστόσο, ο φάκελλος της υπόθεσης παραμένει ανοικτός με την υποδιεύθυνση ασφαλείας Ρεθύμνου να ερευνά κάθε πτυχή της.

Το κορίτσι στηρίζεται ψυχολογικά από ειδικούς επιστήμονες και ψυχολόγους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

