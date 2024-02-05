Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Δεν χωράει ανθρώπινος νους τον εφιάλτη που ζούσε μια 14χρονη κοπέλα στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, καθώς άγνωστοι την ωθούσαν στη πορνεία έναντι αμοιβής σε άντρες κυρίως αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Skai.gr όλα ξεκίνησαν όταν στην ασφάλεια Ρεθύμνου έφτασε ανώνυμη καταγγελία η οποία έλεγε πως ένα 14χρονο κορίτσι εξωθείται στην πορνεία.

Οι αστυνομικοί αμέσως έπιασαν δουλειά και κατόπιν έρευνας διαπίστωσαν έκπληκτοι πως η ανώνυμη καταγγελία όχι μόνο ήταν αληθής, αλλά και πως η ανήλικη ζούσε ένα εφιάλτη στα χέρια τουλάχιστον 13 ανδρών.

Από την εξέταση της ανήλικης παρουσία παιδοψυχιάτρου διαπιστώθηκε ο βιασμός της και η τέλεση γενετήσιων πράξεων από τουλάχιστον 12 άνδρες.Αμέσως παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση της 14χρονης ενώ η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου.

Μάλιστα, το κορίτσι στην κατάθεση του αναγνώρισε έναν από τους άνδρες ως βιαστή της - έναν 38χρονο υπήκοο Πακιστάν - ενω οι υπόλοιποι κατηγορούνται για τέλεση γενετήσιων πράξεων.

Ο βιαστής κατηγορείται και ως ο ανθρωπος που «κινούσε τα νήματα», δηλαδή ο προαγωγός αλλά ακόμη οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

