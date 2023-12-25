Την τελευταία του πνοή στο Διαβαλκανικό Νοσοκομείο θεσσαλονίκης, σε ηλικία 70 χρόνων, άφησε χθες Βασίλης Καρράς, ένας από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του που με τη βραχνή φωνή του άφησε ανεξίτηλο το μουσικό του στίγμα.

Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής για μεγάλο διάστημα έδινε μάχη με τον καρκίνο. Ο θάνατός του σκόρπισε μεγάλη θλίψη όλη τη χώρα, με τα κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς να κάνουν ανακοινώσεις και ο κόσμος να εκφράζει τα συναισθήματά του στα social media.

Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, χθες στήθηκε ένα υπαίθριο πάρτυ όπου χιλιάδες κόσμου - κυρίως νεολαία - αποχαιρέτησαν τον «άρχοντα Βασίλη» τραγουδώντας τα τραγούδια του.

Όλη η Θεσσαλονίκη, από το βορρά μέχρι το νότο, τραγουδά Βασίλη #καρρας !

Αξέχαστος, αγαπημένος, μέγιστος! pic.twitter.com/HcBbloe7NM — Καθίκι (@KYTKYTKYTKYTKYT) December 25, 2023

Από τα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανίζονται, τραγουδιστές συνάδελφοί τοι, τον αποχαιρέτησαν με τον δικό τους τρόπο, με τον κόσμο να τραγουδά μαζί τους και να χειροκροτά συγκινημένος.

Ούτε ξελογιάστρα, ούτε φεγγαρόλουστη η σημερινή νύχτα..

Έφυγε ένας καλλιτέχνης που λατρεύει όλη η Ελλάδα…#καρρας #αργυρος pic.twitter.com/Q4PatT4L0J — Καθίκι (@KYTKYTKYTKYTKYT) December 25, 2023

Αργυρός αποχαιρετά Καρρά…



«Δεν πας πουθενά» άρχοντα, θα σαι πάντα στις καρδιές μας μέσα από τα τραγούδια σου. #Καρρας pic.twitter.com/ZiDZEM77Tv — ΑΝΑΜΟΡΦΩΤήΣ (@anamorfotis_TV) December 25, 2023

Ο Καρράς έκανε τεράστιες επιτυχίες με δίσκους που έγιναν χρυσοί και πλατινένιοι. Η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του ήταν με τον δίσκο "Μ' έχεις Κάνει Αλήτη" που σημείωσε πωλήσεις πάνω από 180.000 αντίτυπα.

Στις πολυάριθμες συναυλίες του σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Ασία, Καναδά και Αυστραλία αποθεωνόταν από Έλληνες και ξένους.

H συναυλία του #Καρρας στη Σόφια της Βουλγαρίας μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, καθώς συγκέντρωσε 17.000 κόσμου, ενώ άλλοι 5.000 άνθρωποι είχαν μείνει απ' έξω αφού δεν έβρισκαν εισιτήρια.

👉Κανένας άλλος Ευρωπαίος δεν είχε καταφέρει να γεμίσει την Arena της Σόφιας!!!

ΑΘΑΝΑΤΟΣ! pic.twitter.com/4dtO5LHcAq — Καθίκι (@KYTKYTKYTKYTKYT) December 25, 2023

Ο κόσμος – νεαροί στην πλειοψηφία τους - αγαπούσε τον Βασίλη Καρρά γιατί και ο «Βασίλης» τους έδειχνε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του στις συναυλίες του.

Μόνο ο Βασίλης Καρράς μπορούσε να τα κάνει αυτά... Μόνο η αγάπη του κόσμου έκανε το Βασίλη να δακρύσει!



R.I.P. Αρχοντα#Καρρας pic.twitter.com/0mjKVjHQad — Άκης Γαβριήλ (@g_akis) December 24, 2023

«Κάθε φορά που η καρδιά μάτωνε, που ένα βάρος σε πλάκωνε, που ένας κόμπος σε έπνιγε, που η καψούρα σε κατέτρωγε, ήσουν ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙ, δίπλα στον καθένα μας. Να πονάμε, να αγαπάμε, να "πνίγουμε" τον νταλκά μας με τα τραγούδια σου. Καλό ταξίδι τεράστιε», γράφει θαυμαστής στο X αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί στον κόσμο που τον αγάπησε.

Ελαφρύ το χώμα. #καρρας pic.twitter.com/h2b7nY7q57 — 🎙Raoulito (@pafmix) December 24, 2023

