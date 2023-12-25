Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θλίψη «απ’ τον βορρά μέχρι το νότο» για τον θάνατο του Βασίλη Καρρά - «Έπεσε» το Χ - Αφιερώματα χθες σε όλα τα μαγαζιά

Υπαίθριο «πάρτι» χθες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης με χιλιάδες κόσμου να τραγουδάει τις επιτυχίες του δικού τους Βασίλη...

karras

Την τελευταία του πνοή στο Διαβαλκανικό Νοσοκομείο θεσσαλονίκης, σε ηλικία 70 χρόνων, άφησε χθες Βασίλης Καρράς, ένας από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του που με τη βραχνή φωνή του άφησε ανεξίτηλο το μουσικό του στίγμα.

Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής για μεγάλο διάστημα έδινε μάχη με τον καρκίνο. Ο θάνατός του σκόρπισε μεγάλη θλίψη όλη τη χώρα, με τα κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς να κάνουν ανακοινώσεις και ο κόσμος να εκφράζει τα συναισθήματά του στα social media. 

Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, χθες στήθηκε ένα υπαίθριο πάρτυ όπου χιλιάδες κόσμου - κυρίως νεολαία - αποχαιρέτησαν τον «άρχοντα Βασίλη» τραγουδώντας τα τραγούδια του. 

Από τα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανίζονται, τραγουδιστές συνάδελφοί τοι, τον αποχαιρέτησαν με τον δικό τους τρόπο, με τον κόσμο να τραγουδά μαζί τους και να χειροκροτά συγκινημένος.

Ο Καρράς έκανε τεράστιες επιτυχίες με δίσκους που έγιναν χρυσοί και πλατινένιοι. Η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του ήταν με τον δίσκο "Μ' έχεις Κάνει Αλήτη" που σημείωσε πωλήσεις πάνω από 180.000 αντίτυπα.

Στις πολυάριθμες συναυλίες του σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Ασία, Καναδά και Αυστραλία αποθεωνόταν από Έλληνες και ξένους.

Ο κόσμος – νεαροί στην πλειοψηφία τους - αγαπούσε τον Βασίλη Καρρά γιατί και ο «Βασίλης» τους έδειχνε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του στις συναυλίες του.

«Κάθε φορά που η καρδιά μάτωνε, που ένα βάρος σε πλάκωνε, που ένας κόμπος σε έπνιγε, που η καψούρα σε κατέτρωγε, ήσουν ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙ, δίπλα στον καθένα μας. Να πονάμε, να αγαπάμε, να "πνίγουμε" τον νταλκά μας με τα τραγούδια σου. Καλό ταξίδι τεράστιε», γράφει θαυμαστής στο X αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί στον κόσμο που τον αγάπησε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βασίλης Καρράς
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark