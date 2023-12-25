Μητέρα Παντελίδη για τον Βασίλη Καρρά: «Να μου τον κάνεις μια μεγάλη αγκαλιά»

Συγκινούν με το «αντίο» τους στον Βασίλη Καρρά μέσω αναρτήσεών τους στο Instagram η μητέρα του Παντελή Παντελίδη αλλά και ο αδερφός του.
Η Αθηνά Παντελίδου έγραψε για τον Βασίλη Καρρά «Καλό ταξίδι τεράστιε καλλιτεχνη. Να μου τον κανεις μια μεγάλη αγκαλιά γιατί σε αγάπησε πολύ .Το αποτύπωμα σου στο τραγουδι θα μείνει ανεξίτηλο. ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ .».
Από την πλευρά του ο αδερφός του, Τριαντάφυλλος Παντελίδης έγραψε: «Από σήμερα ΠΑΝΤΕΛΟ θα έχεις δυο πατέρες να σε προσέχουν 🕊️🙏💔.Καλο σου ταξίδι τεράστιε ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΡΡΑ 🕊️»
