Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 70 ετών ο αγαπημένος τραγουδιστής, Βασίλης Καρράς, μια από τις πλέον εμβληματικές φωνές του λαϊκού τραγουδιού.



Ο Βασίλης Καρράς έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Ο Βασίλης Καρράς νοσηλευόταν με κορωνοϊό στο Διαβαλκανικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Τον τελευταίο καιρό ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η σωρός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Τρίτη 26/12 στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη απο τις 09:00 έως 13:00 μμ.

Η ταφή θα γίνει στην γενέτειρά του το Κοκκινοχώρι Καβάλας την Τετάρτη 27/12 στις 12 η επιθυμία της οικογένειας αντι στεφάνων να στηριχθεί ο σύλλογος παιδιών Φλόγα.



Βιογραφία

Ο Βασίλης Καρράς (πραγματικό όνομα: Βασίλειος Κεσογλίδης) (Κοκκινοχώρι Καβάλας, 12 Νοεμβρίου 1953 -24 Δεκεμβρίου 2023) γεννήθηκε στο Κοκκινοχώρι Καβάλας. Είχε δύο αδέρφια, τον Δαμιανό και την Αναστασία. Όταν ήταν 10 χρόνων πήγε με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη. Το 1969, σε ηλικία 16 χρονών, έκανε την πρώτη του μουσική εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο "Πρόσφυγας" στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, εργαζόταν ως μηχανικός αυτοκινήτων, την δεύτερη μεγάλη του αγάπη μετά το τραγούδι. Επίσης, είχε εργασθεί στο μηχανοστάσιο του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που αποτυπώνεται στο τραγούδι του "Εγώ αγάπη μου, εγώ". Άρχισε την επαγγελματική του καριέρα στη Θεσσαλονίκη. Οι δίσκοι έχουν γίνει χρυσοί και πλατινένιοι, ενώ η μεγαλύτερη εμπορική του επιτυχία ήταν ο δίσκος Μ' έχεις Κάνει Αλήτη, που σημείωσε πωλήσεις πάνω από 180.000 αντίτυπα, σε στίχους και μουσική του Μιχάλη Ρακιντζή.

Συνεργάστηκε με συνθέτες και στιχουργούς, όπως ο Δημήτρης Ρακιτζής, ο Φοίβος, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Αλέκος Χρυσοβέργης και ο Σπύρος Γιατράς, η Εύη Δρούτσα, ο Πάνος Φαλάρας, ο Χρήστος Δάντης, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Φιλίππου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Χρήστος Νικολόπουλος και πολλοί άλλοι. Έχει κάνει ντουέτα με πολλούς τραγουδιστές όπως η Μαριάνθη Κεφάλα, οι Πυξ Λαξ, η Κωνσταντίνα, η Άντζελα Δημητρίου, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο Νίκος Ζωιδάκης, η Καίτη Γαρμπή, η Δέσποινα Βανδή, η Έλλη Κοκκίνου, η Ειρήνη Μερκούρη, η Πάολα, ο Παντελής Παντελίδης καθώς και με τον Γιώργο Κακοσαίο. Με τους περισσότερους από αυτούς έχει συνεργαστεί σε ζωντανά προγράμματα. Επίσης, είναι συνθέτης και στιχουργός και έχει γράψει τραγούδια για πολλούς τραγουδιστές του ελληνικού τραγουδιού.

