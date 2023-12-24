Μητσοτάκης για Βασίλη Καρρά: Μια γνήσια λαϊκή φωνή σίγησε

«Μία γνήσια λαϊκή φωνή σίγησε» δηλώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτίοντας φόρο τιμής στον σπουδαίο τραγουδιστή Βασίλη Καρρά που έφυγε το απόγευμα από τη ζωή μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο.



«Αλλά με τις νότες του και την απλότητά του να μείνει στη μνήμη μας βαθιά» τονίζει ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του στο Χ.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού αναλυτικά



«Μία γνήσια λαϊκή φωνή σίγησε. Και ένας γνήσιος Μακεδόνας, ο Βασίλης Καρράς, δεν είναι πια ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους για τους οποίους τραγούδησε. Καθημερινός άνθρωπος και ο ίδιος, νομίζω πως δεν θα ήθελε μεγάλα λόγια σε αυτόν τον αποχαιρετισμό.



»Αλλά με τις νότες του και την απλότητά του να μείνει στη μνήμη μας βαθιά. Βαθιά όσο ήταν και η φωνή του. Συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους και στους αμέτρητους φίλους του».

Μία γνήσια λαϊκή φωνή σίγησε. Και ένας γνήσιος Μακεδόνας, ο Βασίλης Καρράς, δεν είναι πια ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους για τους οποίους τραγούδησε. Καθημερινός άνθρωπος και ο ίδιος, νομίζω πως δεν θα ήθελε μεγάλα λόγια σε αυτόν τον αποχαιρετισμό. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 24, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.