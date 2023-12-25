Τροποποιήσεις έχουν προγραμματιστεί στα ωράρια λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τις ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων.

Για σήμερα και αύριο τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται με δρομολόγια Κυριακής και αργιών.

Τροποποιήσεις και στις Γραμμές 1,2 & 3 του Μετρό.

Γραμμή 1 (πρώην ΗΣΑΠ)

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου και Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 - 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου ως Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 6′ μεταξύ 7:00-10:00, 15:00-18:00, ανά 7,5′ τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 5:30-22:30, μεταξύ 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 - 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 - 23:00. Οι συρμοί θα αποσυρθούν γύρω στις 23:00.

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 - 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30-22:30, μεταξύ 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 6′ μεταξύ 7:00-10:00, 15:00-18:00, ανά 7,5′ τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 5:30-22:30, μεταξύ 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 - 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 2 Μετρό

Τα δρομολόγια στη γραμμή 2 του Μετρό θα είναι ως εξής:

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου και Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 10′.

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου ως Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 4,5′ μεταξύ 7:30-11:00 και 13:30-17:30, ανά 5′ τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 6:00-20:30, ανά 7′ μεταξύ 20:30-22:00, ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες.

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες. Κανονικά η παράταση του ωραρίου το βράδυ.

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια από τις 23:00.

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 10′.

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 4,5′ μεταξύ 7:30-11:00 και 13:30-17:30, ανά 5′ τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 6:00-20:30, ανά 7′ μεταξύ 20:30-22:00, ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες.

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 10′.

Γραμμή 3 Μετρό

Τα δρομολόγια στη γραμμή 3 του Μετρό θα έχουν ως εξής:

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου και Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 12′. Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου ως Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 5′ μεταξύ 6:00-17:30, ανά 6′ μεταξύ 17:30-20:00, ανά 7′ μεταξύ 20:00-22:00, ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες.

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες. Κανονικά η παράταση του ωραρίου το βράδυ.

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια από τις 23:00.

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 12′.

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 5′ μεταξύ 6:00-17:30, ανά 6′ μεταξύ 17:30-20:00, ανά 7′ μεταξύ 20:00-22:00, ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες.

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 9′.

Τα δρομολόγια του Αεροδρομίου δεν θα αλλάξουν κατά τις παραπάνω μέρες αλλά την παραμονή Πρωτοχρονιάς θα ολοκληρωθούν νωρίτερα.

ΤΡΑΜ

Τροποποιήσεις έχουν προγραμματιστεί στα ωράρια λειτουργίας και των τραμ τις ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων.

Συγκεκριμένα:

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 15′

Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 12′ μεταξύ 7:00-19:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου ως Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ μετά τις 22:00. Κανονικά η παράταση του ωραρίου τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ μεταξύ 22:00-23:00, οι συρμοί θα αποσυρθούν γύρω στις 23:00

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 15′

Τρίτη 2 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ μεταξύ 22:00-23:00

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 15′

ΚΤΕΛ Αττικής

Στο ΚΤΕΛ Αττικής θα ισχύουν τα εξής δρομολόγια την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023:

Στη γραμμή Αθήνα-Μαρκόπουλο-Καλύβια-Κερατέα-Λαύριο το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρήσει στις 21:45

Από Λαύριο προς Αθήνα στις 20:00 ενώ από Λαύριο προς Αθήνα στις 21:00 θα τερματίσει στον προαστιακό Κορωπίου.

Το τελευταίο δρομολόγιο από Πόρτο Ράφτη, Αυλάκι θα γίνει ώρα 21:05 και 21:20 αντίστοιχα έως Προαστιακό Κορωπίου

Από Μαραθώνα προς Αθήνα θα αναχωρήσει στις 20:15

Από Νέα Μάκρη προς Αθήνα θα αναχωρήσει στις 21:30

Από Ραφήνα προς Αθήνα θα αναχωρήσει στις 21:50

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.