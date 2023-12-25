Λογαριασμός
Τραγωδία στα Βριλήσσια: Νεκροί σε τροχαίο ένας 18χρονος και μία 17χρονη

Δύο τροχαία, το ένα εκ των οποίων θανατηφόρο, σημειώθηκαν περίπου στις 5 το πρωί

UPDATE: 11:23
Φωτογραφία αρχείου

Δύο νεαρά άτομα, ένας 18χρονος και μια 17χρονη, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Βριλήσσια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 5 το πρωί στην οδό Αναπαύσεως, το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε διαχωριστική νησίδα, στη συνέχεια σε ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ και δύο καφάο και κατέληξε σε μάντρα οικοπέδου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Παράλληλα τα ξημερώματα σημειώθηκε ακόμα ένα τροχαίο στο Πέραμα. Ειδικότερα ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 28χρονος και μια 22χρονη και κινούνταν επί της λεωφόρου Σχιστού εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από το όχημα μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής, στην οποία συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, και μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο Αττικόν.

