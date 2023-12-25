Δύο νεαρά άτομα, ένας 18χρονος και μια 17χρονη, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Βριλήσσια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 5 το πρωί στην οδό Αναπαύσεως, το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε διαχωριστική νησίδα, στη συνέχεια σε ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ και δύο καφάο και κατέληξε σε μάντρα οικοπέδου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Χωρίς τις αισθήσεις τους #απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα και παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της οδού Αναπαύσεως, στο δήμο Βριλησσίων Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 25, 2023

Παράλληλα τα ξημερώματα σημειώθηκε ακόμα ένα τροχαίο στο Πέραμα. Ειδικότερα ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 28χρονος και μια 22χρονη και κινούνταν επί της λεωφόρου Σχιστού εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από το όχημα μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής, στην οποία συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, και μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο Αττικόν.

Τραυματισμένα #απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα και παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Λεωφόρου Σχιστού, στο δήμο Περάματος Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 25, 2023

