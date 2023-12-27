Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λήξη συναγερμού στο Μαρούσι: Ξεχασμένο σακίδιο το ύποπτο αντικείμενο έξω από μεγάλη εταιρεία

Λίγο πριν από τις 7.30 το πρωί της Τετάρτης εντοπίστηκε τσάντα στον εξωτερικό χώρο της εταιρείας, η οποία κρίθηκε ύποπτη.

UPDATE: 07:46
αστυνομία

Λήξη συναγερμού σήμανε στις αρχές, αφού διαπιστώθηκε ότι το ύποπτο αντικείμενο έξω από μεγάλη εταιρεία επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο Μαρούσι ήταν ένας ξεχασμένος σάκος.

Ο συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 7.30 το πρωί της Τετάρτης όταν η τσάντα εντοπίστηκε στον εξωτερικό χώρο της εταιρείας.

Αμέσως έσπευσε στο σημείο η αστυνομία.

Η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark