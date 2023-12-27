Λήξη συναγερμού σήμανε στις αρχές, αφού διαπιστώθηκε ότι το ύποπτο αντικείμενο έξω από μεγάλη εταιρεία επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο Μαρούσι ήταν ένας ξεχασμένος σάκος.
Ο συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 7.30 το πρωί της Τετάρτης όταν η τσάντα εντοπίστηκε στον εξωτερικό χώρο της εταιρείας.
Αμέσως έσπευσε στο σημείο η αστυνομία.
Η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε
