Λήξη συναγερμού σήμανε στις αρχές, αφού διαπιστώθηκε ότι το ύποπτο αντικείμενο έξω από μεγάλη εταιρεία επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο Μαρούσι ήταν ένας ξεχασμένος σάκος.

Ο συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 7.30 το πρωί της Τετάρτης όταν η τσάντα εντοπίστηκε στον εξωτερικό χώρο της εταιρείας.

Αμέσως έσπευσε στο σημείο η αστυνομία.

Η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.