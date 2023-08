Βασιλακόπουλος στον ΣΚΑΪ: Μάσκες στους εξωτερικούς χώρους για την προστασία του αναπνευστικού από τους καπνούς των πυρκαγιών Ελλάδα 08:54, 23.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ποιες οδηγίες δίνει ο καθηγητής πνευμονολογίας για την προστασία των πολιτών από τον καπνό των πυρκαγιών