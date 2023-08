Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας: Οδηγίες για προστασία από τους καπνούς Υγεία 14:14, 22.08.2023 linkedin

Η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας συνιστά στους ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον γιατρό τους και να λαμβάνουν την αγωγή τους συστηματικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του