Σάλος με το βίντεο που δείχνει μετανάστες κλειδωμένους σε τρέιλερ στην Αλεξανδρούπολη - Στα χέρια των αρχών οι δράστες Ελλάδα 07:52, 23.08.2023

Ο άνδρας που τραβάει το βίντεο ακούγεται να λέει ότι πρόκειται για «25 κομμάτια» καλώντας ταυτόχρονα τους κατοίκους να οργανωθούν, να τους μαζέψουν γιατί θα «μας κάψουν»- Στα χέρια των αρχών τρεις «πολιτοφύλακες»