Πατριαρχείο: Δεν αποδέχεται καμία μορφή συμβίωσης εκτός γάμου άνδρα- γυναίκας

Την αντίθεση του σχετικά με τον γάμο με το νομοσχέδιο που πρόκειται να καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση για τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, παίρνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου συνεδρίασε σήμερα στο Φανάρι και εξέδωσε ανακοίνωση για τη θεσμοθέτηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου στην Ελλάδα.

Όπως επισημαίνει, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης τον Ιούνιο του 2016, αποφάσισε ότι «η Εκκλησία δεν αποδέχεται για τα μέλη της, σύμφωνα συμβιώσεως του αυτού ή ετέρου φύλου και πάσαν άλλην μορφήν συμβιώσεως, διαφόρου του γάμου» ως «της εν Χριστώ ενώσεως ανδρός και γυναικός», η οποία «συνιστά μίαν μικράν εκκλησίαν ή μίαν εικόνα της Εκκλησίας».

Διευκρινίζει ωστόσο ότι όσοι συνάπτουν άλλες μορφές συμβίωσης, θα πρέπει “να αντιμετωπίζονται με ποιμαντική ευθύνη και εν Χριστώ αγάπη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, συνελθοῦσα ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς, σήμερον, Τετάρτην, 24ην Ἰανουαρίου 2024, ὑπενθυμίζει εἰς τό εὐσεβές ποίμνιον τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐπί τῇ συζητήσει περί θεσμοθετήσεως γάμου μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου καί περί τεκνοθεσίας ἐν Ἑλλάδι, τήν δεσμευτικήν Ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, Ἰούνιος 2016), ὅτι «ἡ Ἐκκλησία δέν ἀποδέχεται διά τά μέλη αὐτῆς σύμφωνα συμβιώσεως τοῦ αὐτοῦ ἤ ἑτέρου φύλου καί πᾶσαν ἄλλην μορφήν συμβιώσεως, διαφόρου τοῦ γάμου» ὡς «τῆς ἐν Χριστῷ ἑνώσεως ἀνδρός καί γυναικός», ἡ ὁποία «συνιστᾷ μίαν μικράν ἐκκλησίαν ἤ μίαν εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας» (κείμενον «Τό μυστήριον τοῦ γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ», Ι.10 καί 4). Σημειοῦται συγχρόνως, ὅτι τά συνάπτοντα τοιαύτας μορφάς συμβιώσεως μέλη τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά ἀντιμετωπίζωνται μετά ποιμαντικῆς εὐθύνης καί ἐν Χριστῷ ἀγάπης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

