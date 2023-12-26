Θερμή τηλεφωνική επικοινωνία είχε την Τρίτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο κανάλι του στο Telegram.

Οι δυο άνδρες αντάλλαξαν ευχές για τα Χριστούγεννα, με τον κ. Ζελένσκι να σημειώνει ότι «φέτος, η Ουκρανία γιόρτασε τα Χριστούγεννα ταυτόχρονα με τη Μητέρα Εκκλησία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε μάλιστα εκπρόσωπο του Φαναρίου στις διαβουλεύσεις για την ειρήνη στη χώρα του στην Ελβετία.

Η ανακοίνωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι



«Είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για να ανταλλάξουμε ευχές για τα Χριστούγεννα.



»Φέτος, η Ουκρανία γιόρτασε τα Χριστούγεννα ταυτόχρονα με τη Μητέρα Εκκλησία.



»Ευχαρίστησα τον Παναγιώτατο για τις θερμές χριστουγεννιάτικες ευχές προς τον ουκρανικό λαό, τις προσευχές για ειρήνη στην Ουκρανία και τη συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις συναντήσεις συμβούλων σχετικά με τη Φόρμουλα Ειρήνης (σ.σ το σχέδιο 10 σημείων του Κιέβου για την ειρήνη).



»Κάλεσα τον εκπρόσωπό του στην επόμενη τέτοια συνάντηση στην Ελβετία».



Σημειώνεται ότι στην Ουκρανία γιόρτασαν τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου για πρώτη φορά από το 1917 όπως με τους Καθολικούς και τους Ορθόδοξους πιστούς σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία, και όχι την 7η Ιανουαρίου όπως με τη Ρωσία όπως συνήθιζαν έως τώρα.



