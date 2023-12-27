«Βρισκόμαστε σε μία έκρηξη ιώσεων με πρώτο τον κορωνοϊό», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης στην εκπομπή του ΣΚΑΙ 'ΣΗΜΕΡΑ' σχετικά με την έξαρση του covid-19 και την αύξηση των κρουσμάτων.

«Καθημερινά συνταγογραφούντα πάνω από 1200 συνταγές αντιικών φαρμάκων, ενώ τον Νοέμβρη ήμασταν στις 300 με 400. Μεγάλες αυξήσεις βλέπουμε και στις εισαγωγές, στους θανατους αλλά και στα κρεβάτια της εντατικής θεραπείας», σημείωσε

«Οι ανω των 60 ετών, οι έχοντες σοβαρά προβλήματα υγείας πρέπει να ακολουθησουν το εμβολιαστικό πρόγραμμα», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Οι ευάλωτοι άνω των 60-65, ανεξαρτήτως αν έχουν προβλήματα υγείας ή αν αντιμετωπίζουν ογκολογικά, αιματολογικά προβλήματα ή αν λαμβάνουν ανοσοτροποποιητικά φάρμακα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί»

«Η πολιτεία πρεπει να περάσει την κουλτούρα του ετήσιου εμβολιασμού. Νομίζουμε ότι έπειδη έχουμε κάνει εμβόλια για τον κορονοιό είμαστε εντάξει, αλλά πρεπει να εμβολιαζόμαστε κάθε χρόνο, όπως κάνουμε για την γρίπη», τόνισε ο καθηγητής

Ο κ. Τζανάκης εκτίμησε ότι «θα υπάρξει έκρηξη των ιώσεων μετά τις συνευρεύσεις της πρωτοχρονιάς».

«Είμαστε ανοσοοποιητικά ευάλωτοι από τις καραντίνες, λόγω της παρατεταμένου εγκλεισμού και της 'τεμπελιάς' του ανασοποιητικού μας», εξήγησε

