Διεθνή ανησυχία προκαλεί η νέα παραλλαγή της COVID-19 που οι επιστήμονες αποκαλούν JN.1. Είναι ενδεικτικό ότι στις ΗΠΑ ανέρχεται πλέον στο 44,1% των κρουσμάτων COVID-19 σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ακόμη εβδομάδα ραγδαίας διάδοσης της παραλλαγής, σχολιάζει το CBS.



Μάλιστα, το CDC εκτιμά ότι ο επιπολασμός του JN.1 είναι μεγαλύτερος στις πολιτείες του Νιου Τζέρσεϊ και της Νέας Υόρκης, όπου το στέλεχος αγγίζει το 56,9% των κρουσμάτων.

Αυτές οι νέες εκτιμήσεις προσθέτονται σε ραγδαία διάδοση της μετάλλαξης JN.1 και σε άλλες χώρες τις τελευταίες εβδομάδες, οδηγώντας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αναβαθμίσει την ταξινόμηση του στελέχους σε "παραλλαγή ενδιαφέροντος" την Τρίτη - τη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα του.

Αν και μέχρι στιγμής οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από το JN.1 δεν είναι μεγαλύτερος από αυτόν των άλλων πρόσφατων στελεχών, η άνευ προηγουμένου συσσώρευση μεταλλάξεων - οι περισσότερες προέρχονται από το γονικό BA.2.86 του JN.1, θέτει σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές.Για μήνες, το στέλεχος BA.2.86 απέτυχε να αποκτήσει ευρεία βάση σε όλο τον κόσμο, παρόλο που εντοπίστηκε ότι μολύνει ανθρώπους σε δεκάδες χώρες μετά την ανακάλυψή του. Οι πρόσθετες μεταλλάξεις του JN.1 φαίνεται να έχουν αλλάξει την ‘’τροχιά’’ αυτού του στελέχους, προκαλώντας ανησυχία ότι η παραλλαγή μπορεί να είναι πιο μεταδοτική.Δεδομένα από πρώιμες μελέτες του στελέχους που αναφέρθηκαν από τον ΠΟΥ σε μια αξιολόγηση κινδύνου αυτή την εβδομάδα έδειξαν επίσης έρευνα που υποδηλώνει ότι το JN.1 "εμφανίζει υψηλότερη ανοσολογική διαφυγή" σε σύγκριση με το μητρικό του BA.2.86, αν και η διαφυγή αυτή δεν αρκεί για να αποτρέψει τα νεότερα εμβόλια της COVID-19 από το να είναι αποτελεσματικά.Τα φετινά ενημερωμένα εμβόλια COVID-19 στόχευαν στα στελέχη XBB.1.5 που προκάλεσαν ένα κύμα λοιμώξεων νωρίτερα φέτος. O ΠΟΥ αρνήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα να ζητήσει ενημέρωση της συνταγής του εμβολίου, αφού εξέτασε πρώιμα δεδομένα μέχρι στιγμής για τη μέτρηση της απειλής του JN.1.Σε μια δήλωσή του, εκπρόσωπος της Novavax είπε ότι δεδομένα από μελέτες σε ποντίκια και πρωτεύοντα μη ανθρώπινα θηλαστικά έδειξαν ότι το εμβόλιό της "προκάλεσε διασταυρούμενη εξουδετέρωση έναντι του JN.1" που είναι "παρόμοιο" με άλλα στελέχη XBB.Ένας εκπρόσωπος της Pfizer είπε ότι η εταιρεία αναμένει να έχει δεδομένα τις επόμενες εβδομάδες από τις δοκιμές του εμβολίου της κατά του JN.1. Ένας εκπρόσωπος της Moderna δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του CBS για σχόλιο."Δεν κρούουμε τον συναγερμό, παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά (το στέλεχος), αλλά είναι πιθανό να δούμε ένα ‘κβαντικό άλμα’ σε αντίθεση με μια σταδιακή ‘διάβρωση’ της προστασίας του εμβολίου. Και αν συμβεί αυτό, θα πρέπει να κινηθούμε αρκετά γρήγορα", προειδοποίησε την Πέμπτη χαρακτηριστικά η Δρ Τζιν Μαράτσο, επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID) στο New England Journal of Medicine.Η Μαράτσο είπε ότι οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά "καταληκτικά σημεία όπως νοσηλείες και θανάτους", καθώς ενίσχυαν την παρακολούθηση του νέου στελέχους.

