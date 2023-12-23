Με την επισήμανση η πρόληψη πάντα είναι καλύτερη της θεραπείας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) δίνει συμβουλές για να περάσουμε με ασφάλεια τις ημέρες των εορτών. Σημειώνει ότι κάθε χρόνο κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς παρατηρείται μεγάλη αύξηση τόσο των λοιμώξεων όσο και των ατυχημάτων που βάζουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή μας. Εφιστά την προσοχή στη σχολαστική τήρηση των μέτρων πρόληψης και αποφυγής της μετάδοσης των ιώσεων, ειδικά σε χώρους με συγχρωτισμό. Παράλληλα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την χαμηλή ανταπόκριση των πολιτών στον επανεμβολιασμό έναντι του SARS-CoV2 και καλεί πολίτες και ειδικά τις ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν για κορονοϊό, γρίπη και πνευμονιόκοκκο.

Σύμφωνα με τον Αναστάσιο Χατζή Παιδίατρο - Εντατικολόγο τ. Συντονιστή - Διευθυντή ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, πρώην Μέλος ΔΣ του ΙΣΑ, το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφονται αυξημένα κρούσματα ιώσεων του αναπνευστικού, ενώ έχουν εντοπιστεί περιστατικά της νέας υποπαραλλαγής της Όμικρον, JN 1, με υψηλό καθημερινό αριθμό διασωληνωμένων και θανάτων. Προσθέτει ότι αν και ο τρόπος μετάδοσης παραμένει ο ίδιος (με τα σταγονίδια από την ομιλία, το φτάρνισμα και το βήχα), παρατηρείται πολύ συχνά συγχρωτισμός χωρίς μάσκα.

Παράλληλα, επισημαίνει την καλή υγιεινή των χεριών.

Αντιμετώπιση των λοιμώξεων

Δυστυχώς αρκετός κόσμος εξακολουθεί να ακολουθεί λάθος αντιμετώπιση της λοίμωξης, είτε αποφεύγοντας τα αντιϊκά φάρμακα, είτε λαμβάνοντας αντιβιοτικά, που δεν έχουν καμιά δράση πάνω στους ιούς, αναφέρει ο κ. Χατζής.

Ο καθιερωμένος πλέον ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός φαίνεται ότι έχει γίνει συνείδηση για τον κόσμο, κάτι που όμως θα πρέπει να γίνει και για τον κορονοϊό. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα εμβόλια (έναντι του πνευμονιοκόκκου, του έρπητα ζωστήρα κλπ), τα οποία θα πρέπει να κάνουμε.

«Μπορούμε να χαρούμε τις γιορτές χωρίς ωστόσο να βάλουμε σε κίνδυνο την υγεία μας. Είναι σημαντικό να τηρούμε τα μέτρα προφύλαξης και να διασφαλίσουμε ότι έχουμε κάνει τα απαραίτητα εμβόλια που θα μας προστατέψουν αυτήν την περίοδο που αναμένεται αύξηση της μετάδοσης των ιών του αναπνευστικού. Θα πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες πρόληψης για να προστατέψουμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας ειδικά εάν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες», τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.

Στρεπτόκοκκος Α

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει ο πρόσφατος θάνατος παιδιού, με διεισδυτική λοίμωξη από στρεπτόκοκκο Α.

Οι οδηγίες είναι σαφείς: αν ένα παιδί εμφανίσει υψηλό πυρετό με όποια συνοδά συμπτώματα, θα πρέπει οι γονείς του να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρο τους. Εκείνος θα εξετάσει το παιδί, θα κάνει κατά την κρίση του το strept-test και θα καθορίσει τη φαρμακευτική αγωγή. Συνιστάται επί πλέον συχνή ενημέρωση, για την κατάσταση του παιδιού και επανεξέτασή του.

Υγιεινή του χώρου

Θα πρέπει συνολικά να φροντίσουμε για την υγιεινή του χώρου και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Το κάπνισμα, για παράδειγμα που ούτως ή άλλως είναι βλαπτικό σε κλειστό χώρο, αυξάνει και την πιθανότητα μετάδοσης του κορονοϊού, αναφέρει ο κ. Χατζής.

Ατυχήματα

Η υπερβολική ταχύτητα, είτε μέσα στις πόλεις, είτε σε μικρούς - επαρχιακούς δρόμους, η παραβίαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, μαζί με την κατανάλωση αλκοόλ, συμβάλλουν στην αύξηση τόσο της συχνότητας όσο και της σοβαρότητας των ατυχημάτων. Επί πλέον η αύξηση της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών, τα οποία αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα, ευθύνεται για κάποια θανατηφόρα ατυχήματα.

Διατροφή

Μη ξεχνάτε τις διατροφικές συνήθειες, που αυτές τις μέρες αποτελούν μέρος της γιορτής και της διασκέδασης. Η πολυφαγία, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα επιβαρύνουν τον ανθρώπινο οργανισμό, ιδιαίτερα αυτών που έχουν ήδη κάποια υποκείμενα προβλήματα υγείας, όπως παχυσαρκία, χρόνια πνευμονοπάθεια ή καρδιοπάθεια κλπ.

Ψυχική υγεία

Συναισθηματικές διαταραχές που προκαλεί η μοναξιά, η φτώχεια, το πένθος κλπ, επιτείνονται αυτές τις γιορτινές μέρες και οδηγούν στην πολυφαγία, στην υπερβολική χρήση αλκοόλ, στα ηρεμιστικά, ακόμη και στις απόπειρες αυτοκτονίας.

Η οργανωμένη πολιτεία, η τοπική κοινωνία, οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, οι εθελοντικές οργανώσεις, ακόμη και οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι και να βοηθούν τους συνανθρώπους τους.

