Διάσωση μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Ακόμα μια επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε από το Λιμενικό 17 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για 38 μετανάστες από την Αίγυπτο και το Πακιστάν, οι οποίοι επέβαιναν σε ξύλινο ακυβέρνητο σκάφος.

Ναυαγωσωστικό φρόντισε για την ασφαλή μεταφορά τους στην Παλαιόχωρα. Θα ακολουθήσει η μεταφορά τους στις παιδικές κατασκηνώσεις Καλαθά, όπου θα γίνει η ταυτοποίηση τους.

